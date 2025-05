Tonia Spina: “Votato convintamente legge sui pozzi e Oleoturismo, aiuto ad agricoltori della Bat”

“L’approvazione, ieri in Consiglio regionale, della legge sulla disciplina per le acque superficiali e sotterranee, più comunemente conosciuta come legge sui pozzi, e quella sull’Oleoturismo sono due notizie per gli agricoltori della BAT. Due provvedimenti che ho convintamente votato anche perché ho avuto modo di seguire in Commissione Agricoltura l’iter proponendo miglioramenti”. Lo rende noto la consigliera regionale Tonia Spina.

“Quella dei pozzi è una norma attesa da tempo – continua l’esponente biscegliese di Fratelli d’Italia – che andrà ad introdurre un quadro organico di pianificazione della risorsa idrica su tutto il territorio regionale. In un momento di crisi idrica era fondamentale sistemare da un punto di vista normativo le tante istanze rimaste appese e, soprattutto, cercare di regolamentare la concessione per le acque superficiali e sotterranee e per dare linee guida univoche”.

“Ancora più importante per il territorio della BAT è quella sull’Oleoturismo, che ha l’obiettivo di valorizzare le aree pugliesi con una vocazione millenaria di produzione olivicola e di olio extravergine d’oliva di qualità. Concepire l’olio anche come fenomeno culturale ed economico, in grado di portare sviluppo anche attraverso il turismo. Diversi frantoi e operatori del settore olivicolo hanno da diversi anni investito sul turismo agroalimentare collegato all’olio – conclude Tonia Spina – questa legge va proprio in quella direzione e offrirà diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della nostra Provincia che è la principale produttrice di olio della Puglia. Alle attività di oleoturismo potranno partecipare sia i singoli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ma anche e, soprattutto, i frantoi, gli oleifici sociali cooperativi e i consorzi”.