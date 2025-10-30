Tonia Spina questa sera presenta la sua ricandidatura al consiglio regionale

Ha scelto la sua città, Bisceglie, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Tonia Spina, per presentare la sua ricandidatura al Consiglio regionale.

Lo farà oggi, giovedì 30 ottobre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, alle ore 19. Con lei i vertici di Fratelli d’Italia pugliesi: il coordinatore regionale, sottosegretario Marcello Gemmato, provinciali BAT e Bari, gli europarlamentari Francesco Ventola e Michele Picaro, e il parlamentare del territorio, Mariangela Matera.

Sarà presente anche il candidato presidente del centrodestra, dott. Luigi Lobuono.