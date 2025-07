Tonia Spina: “Presto completato tratto stradale tra Molfetta e Bisceglie”

Sarà completato entro il 20 luglio il collaudo del tratto stradale tra Molfetta e Bisceglie, con conseguente riapertura al traffico. Lo ha annunciato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Tonia Spina, al termine dell’audizione svoltasi con il commissario straordinario per il rischio idrogeologico, Gennaro Ranieri, che ha confermato il rispetto del cronoprogramma.

Il blocco del tratto, interessato da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ha causato numerosi disagi nelle ultime settimane, penalizzando non solo i cittadini che percorrono abitualmente quel collegamento, ma soprattutto i pendolari di Molfetta e Bisceglie. Il problema è stato portato all’attenzione della V Commissione consiliare regionale grazie a una richiesta formale presentata da Spina insieme al collega Tommaso Scatigna.

Le audizioni svolte nelle ultime settimane hanno consentito di fare chiarezza sulle tempistiche dei lavori e sulle cause dei ritardi accumulati. Durante la seduta, sia il commissario Ranieri che il direttore dei lavori, Domenico D’Onghia, hanno confermato la conclusione dell’intervento e il via libera al collaudo, che sarà ultimato nei prossimi giorni.

«Sono soddisfatta – ha dichiarato Tonia Spina – per gli aggiornamenti ricevuti e per le rassicurazioni fornite oggi in Commissione. È fondamentale che venga rispettata la data del 20 luglio per la riapertura del tratto stradale, in modo da restituire ai cittadini e ai pendolari un collegamento essenziale per la mobilità quotidiana».