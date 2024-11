Tonia Spina (Fratelli d’Italia): ”In Regione si usano i nuovi ospedali solo per campagna elettorale”

“La BAT è sicuramente la cenerentola pugliese per quanto concerne l’assistenza sanitaria e in modo particolare quella ospedaliera: 12 anni fa, quando vennero stanziati i finanziamenti per la costruzione di cinque nuovi ospedali pugliesi fra i quali quello del Nord Barese (fra Molfetta e Bisceglie) e quello di Andria, fu varato un Piano di Riordino Ospedaliero che tenendo conto della costruzione dei due ospedali chiuse quelli di Trani, Canosa di Puglia, Spinazzola e Minervino Murge. Da un decennio i cittadini della BAT possono contare solo su tre Pronto soccorso (Andria, Barletta e Bisceglie) e un taglio di posti letto che mette, appunto, a repentaglio la loro salute”. Lo scrive Tonia Spina, consigliere regionale di Fratelli D’Italia, in una nota stampa.

“Una premessa necessaria perché a un anno alle elezioni ‘finalmente’ notiamo in Consiglio regionale il risveglio di alcuni colleghi di maggioranza che stanno incalzando le Amministrazioni locali (Andria e Bisceglie) e la ASL BAT a ottemperare alle ultime procedure amministrativo-urbanistiche per arrivare al bando di gara per l’affidamento dei lavori. È bene ricordare, perché in questi anni è stata l’opposizione di centrodestra, in modo particolare con Francesco Ventola, a sollecitare continuamente l’inizio dei lavori e a evidenziare criticità che oggi sono risolte con i FSC – che andranno a finanziare la viabilità e l’urbanizzazione dell’ospedale di Andria, visto che qualcuno aveva progettato un mega ospedale, ma senza strade per arrivarci – o con fondi maggiori perché è evidente che qualcosa progettato 12 anni fa (in modo particolare prima del Covid e della guerra in Ucraina) aveva un costo decisamente diverso e inferiore di quello attuale”, scrive Spina.

“Secondo le informazioni ricevute in Commissione Sanità entrambi i cantieri dovrebbero essere inaugurati nell’autunno del 2025, in entrambi i casi, infatti, la gara sarà bandita prima dell’estate (se il cronoprogramma viene rispettato, come tutti ci auguriamo). L’auspicio vero è che l’inaugurazione del cantiere avvenga una volta, insomma che non si faccia come con altri ospedali che ad ogni campagna elettorale si mette una ‘pietra’. Insomma, l’invito che rivolgo ai colleghi di maggioranza è a non fare campagna elettorale sulla Sanità… visto che da quando sono loro al governo (quasi 20 anni) ne hanno garantita davvero poca, specie nella BAT”, conclude la consigliera di minoranza.