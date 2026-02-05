Tonia Spina (FdI) incontra il nuovo prefetto Bat: “Sicurezza priorità per il territorio”

Tonia Spina, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha effettuato, insieme al collega Andrea Ferri, una visita istituzionale al nuovo Prefetto della provincia Bat, Flavia Anania, per un incontro di conoscenza e confronto sui principali temi che interessano il territorio.

“Si è trattato di un momento di dialogo importante che ci ha permesso di affrontare diverse questioni strategiche per la nostra provincia. La sicurezza, in particolare, resta un aspetto primario per la tutela dei cittadini, insieme alle tematiche ambientali e ad altre problematiche che richiedono un’azione condivisa tra le istituzioni”, affermano Spina e Ferri.

“Abbiamo riscontrato grande disponibilità e attenzione da parte del Prefetto Anania, che ci ha raccontato di aver già avuto modo di conoscere le città della provincia e di aver incontrato i sindaci del territorio. Un metodo di lavoro basato sull’ascolto e sul confronto diretto che riteniamo fondamentale. Da parte nostra c’è la piena volontà di avviare una leale e fattiva collaborazione istituzionale con la Prefettura, nell’interesse delle comunità della BAT e per affrontare con responsabilità le sfide presenti e future del territorio”, concludono i consiglieri regionali.