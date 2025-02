Tonia Spina confermata coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Bisceglie

Tonia Spina è stata confermata coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Bisceglie. L’ufficialità è giunta al termine di una mozione unitaria in occasione del congresso avvenuto ieri mattina.

“È’ stato per me un grande onore – dichiara – che mi carica anche di grande responsabilità continuare a guidare il partito a Bisceglie, un partito che, su sotto la guida e l’esempio della nostra grande leader Giorgia Meloni sta cambiando l’Italia e sta rendendo la sua immagine grande in Europa e nel mondo. Con la grande squadra che è stata eletta al mio fianco – prosegue la consigliera regionale – lavoreremo per una nuova fase di ascolto dei cittadini e delle associazioni presenti sul territorio per farci promotori di una politica che guardi al bene comune. Sarà necessario lavorare con tutte le forze del centrodestra, per tornare alla guida della città che oggi è male amministrata”.