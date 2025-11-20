Tonia Spina, candidata al Consiglio Regionale della Puglia per Fratelli d’Italia, concluderà la sua campagna elettorale questa sera, giovedì 20 novembre al Politeama Italia di Bisceglie, in via Montello 2, a partire dalle ore 20. L’evento pubblico vedrà la partecipazione di parlamentari, amministratori e sostenitori provenienti da tutte le città della provincia Bat.
Tra gli ospiti annunciati figurano la deputata Mariangela Matera, l’europarlamentare e coordinatore provinciale Francesco Ventola e il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato.
La serata sarà l’occasione per ripercorrere il lavoro condotto da Tonia Spina durante la campagna elettorale e per valorizzare l’esperienza maturata nel corso del suo precedente incarico come consigliera regionale, che ha rappresentato la base dell’intenso impegno politico portato avanti nelle ultime settimane.