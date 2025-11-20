Tonia Spina chiude la campagna elettorale a Bisceglie con i vertici di Fratelli d’Italia

Tonia Spina, candidata al Consiglio Regionale della Puglia per Fratelli d’Italia, concluderà la sua campagna elettorale questa sera, giovedì 20 novembre al Politeama Italia di Bisceglie, in via Montello 2, a partire dalle ore 20. L’evento pubblico vedrà la partecipazione di parlamentari, amministratori e sostenitori provenienti da tutte le città della provincia Bat.

Tra gli ospiti annunciati figurano la deputata Mariangela Matera, l’europarlamentare e coordinatore provinciale Francesco Ventola e il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato.

La serata sarà l’occasione per ripercorrere il lavoro condotto da Tonia Spina durante la campagna elettorale e per valorizzare l’esperienza maturata nel corso del suo precedente incarico come consigliera regionale, che ha rappresentato la base dell’intenso impegno politico portato avanti nelle ultime settimane.