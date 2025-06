Tonia Spina: “Assessore Pentassuglia assicura controlli, batterio portato forse da tir su A14”

“Appresa la notizia della presenza di quattro ulivi infettati dalla xylella ho immediatamente voluto incontrare l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, per comprendere l’eventualità gravità della situazione, profondamente preoccupata per un settore che nel nostro territorio produce un olio extravergine che è eccellenza sul mercato mondiale”. Lo dichiara Tonia Spina coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia di Bisceglie.

“L’assessore mi ha subito ricevuto e spiegato che i controlli erano partiti immediatamente, non solo nel raggio dei 50 metri previsti dal Regolamento, ma addirittura fino a quasi 500 metri, ma non solo. Pentassuglia mi ha comunicato che stanno facendo controlli in tutte le stazioni di servizio dell’autostrada dove stazionano i tir di merce e bestiame che possono aver portato la xylella e contagiato le quattro piante che si trovano proprio al ridosso della A14″.

“L’assessore mi ha rassicurato che così come è stato fatto a Minervino Murge ( qualche mese fa, dove sono stati campionati 8.206 alberi per un solo caso di infezione) o a Canosa di Puglia (con oltre 6.000 campionamenti, per le piante di dodonea viscosa purpurea affette da Xylella trovate in un vivaio, due anni fa) si sta procedendo a bloccare subito il focolaio di Bisceglie, con l’eradicazione che viene fatta direttamente a spese della Regione, oppure se i proprietari vogliono procedere personalmente con un rimborso successivo.”