Temporale interrompe il mercato straordinario, Musco: “Lavoreremo per sostegno a commercio”

Il mercato straordinario previsto per oggi, pensato per animare la città in una calda domenica estiva, è stato bruscamente interrotto da un violento e improvviso temporale che ha colpito Bisceglie. L’evento atmosferico ha causato danni e disagi non solo agli operatori commerciali, ma anche ai numerosi cittadini presenti.

A manifestare il dispiacere per quanto accaduto è stato l’assessore Onofrio Musco, che ha espresso solidarietà nei confronti degli ambulanti che avevano investito tempo e risorse per l’organizzazione dell’appuntamento. “È grande il rammarico – ha commentato – nel vedere svanire l’impegno di tanti operatori che avevano preparato questa giornata con dedizione”.

“Il consigliere delegato ai mercati, Antonio Abascia, presente sul posto fin dai primi momenti, ha constatato personalmente le difficoltà vissute dagli operatori. Insieme al sindaco Angelantonio Angarano , a Confcommercio Bisceglie e alle associazioni di categoria, lavoreremo da subito per definire una data di recupero del mercato – conclude Musco – e per promuovere altre iniziative a sostegno del commercio locale e ambulante”.