Teatro Garibaldi, Spina: “Sottoporrò al sindaco la questione della sua gestione”

“Con piacere ho accolto l’invito della Questura Bat rivolto ai rappresentanti istituzionali del territorio e ho partecipato alla Festa della Polizia di Stato e alla contestuale manifestazione di riapertura del Teatro Garibaldi dopo 8 anni di chiusura”. Lo scrive il consigliere Francesco Spina, da qualche settimana membro della direzione nazionale di Azione.

“Il particolare momento istituzionale ha riunito i rappresentati dei vari enti, come il consigliere regionale delegato Mennea, e l’intera politica biscegliese nell’augurio della Città di Bisceglie alla Polizia di Stato e nell’emozione di rivedere funzionante il Teatro Garibaldi. Purtroppo, otto anni di chiusura del teatro avranno sicuramente prodotto un grosso danno alla coscienza civica e alla cultura della nostra comunità, ma ora è il momento di guardare avanti e di mettere a punto un sistema di gestione del Teatro che coniughi la sicurezza dello stesso con l’efficienza e modernità della gestione”, scrive Spina.

“Nei prossimi giorni, proporrò al Sindaco Angarano, a cui ho rivolto stamattina i complimenti per la riuscita manifestazione, di affrontare in un clima di unità, partecipazione e democrazia la questione della gestione del nostro Teatro comunale per farlo tornare a splendere come polmone culturale della città, con una gestione trasparente e con la fruizione a condizioni economiche accessibili delle associazioni, scuole e soggettività culturali e sociali della città”, prosegue il consigliere d’opposizione. “Tenerlo chiuso anche dopo la riapertura di oggi sarebbe un peccato mortale. Perché, quindi, non portare la questione della gestione in consiglio comunale, considerata l’importanza strategica del Teatro Comunale (senza dimenticare l’altro gioiellino del teatro Don Luigi Sturzo) nei programmi di formazione delle future generazioni, di crescita e progresso della comunità biscegliese?”, domanda Spina.