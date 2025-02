Teatro Garibaldi, La Notte (FI): “Lavori infiniti, quando saranno ultimati?”

“Per tanti anni, il Teatro Garibaldi di Bisceglie ha dato lustro alla città con eventi culturali di altissimo profilo ed è un vero peccato vederlo chiuso da tanto, troppo tempo per lavori infiniti di ristrutturazione: proprio per vederci chiaro, ho richiesto l’audizione del Comune in Commissione consiliare che si è tenuta oggi”. A renderlo noto è il Consigliere Regionale di Forza Italia Francesco La Notte.

“Ma non solo: ho anche chiesto di acquisire gli atti dell’intera procedura amministrativa (affidamento dei lavori e iter in generale). Le spiegazioni che ho ricevuto da parte della Giunta Angarano mi hanno parzialmente convinto: la causa del ritardo nella conclusione dei lavori sarebbe ascrivibile alla difficoltà di reperire le risorse necessarie. In sintesi, i lavori (che non finiscono mai) sono iniziati con un budget di circa 270mila euro e poi sono lievitati oltre il milione di euro, nel mentre il Comune decideva di ampliare gli interventi senza avere fondi a sufficienza”.

“Le opere di ristrutturazione, infatti, dovevano riguardare solo l’adeguamento alla normativa antincendio, ma il Comune ha deciso di avviare anche la manutenzione straordinaria, trasferendo le attività culturali in un teatro privato della città. Perché non sono soddisfatto? Perché nessuno ci ha riferito i tempi di conclusione dei lavori e, dunque – sottolinea La Notte – di riapertura del Garibaldi. Se si decide di ristrutturare un bene pubblico, bisogna avere un progetto e un cronoprogramma preciso. Qui, invece, si naviga a vista e senza certezze su tempi e costi. Continuerò, quindi, a monitorare la questione e mi riservo altre considerazioni una volta che acquisirò la documentazione e potrò avere un quadro complessivo chiaro”.