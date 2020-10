Tar Puglia conferma correttezza concessione lavori a cimitero comunale

Il Tar Puglia ha confermato la correttezza della procedura adottata dal comune di Bisceglie per l’affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV del cimitero comunale (attraverso lo strumento della finanza di progetto).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha infatti respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Comune di Bisceglie con la quale è stata annullata in autotutela l’aggiudicazione della procedura di gara.

“Qualcuno aveva cercato di far credere alla Città che l’Anac avesse annullato la gara, gridando come al solito allo scandalo, accusando e calunniando, parlando di inesistenti sanzioni per altrettanto inesistenti gravi violazioni. Insomma, l’ennesima messa in scena in piena regola”, ha sottolineato Natale Parisi, Assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Bisceglie. “La sentenza del Tar conferma la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e ora potrà proseguire l’iter burocratico per la costruzione dei nuovi loculi al cimitero. Potremo così finalmente far fronte ad una delle tante emergenze che si trascinano da molti anni. Andiamo avanti sulla strada dell’onesta, della legalità e della trasparenza amministrativa. Con buona pace di chi, dopo anni di assoluto immobilismo, si ricorda solo ora del cimitero per la consueta ammuina e le solite mistificazioni della realtà”, ha concluso l’Assessore Parisi.