“Sud al Centro”, Ciro Di Maio nominato coordinatore cittadino

“Il movimento regionale ‘Sud al Centro’ mi ha conferito l’incarico di coordinatore politico cittadino di Bisceglie, con l’intento di procedere all’organizzazione di un forte e competitiva lista da proporre alle prossime elezioni comunali”. A dichiararlo è Ciro Di Maio a margine dell’investitura.

“Il movimento si propone di rappresentare le istanze del nostro territorio e di tanti cittadini che non si riconoscono nei partiti tradizionali – continua – nella istituzionale comunale di Bisceglie, contando sul supporto di una rete di rappresentanti istituzionali sull’intero territorio pugliese”.

“Nei prossimi giorni daremo vita ad un direttivo cittadino composto dai simpatizzanti del movimento e delineeremo le strategie amministrative per le prossime elezioni comunali, puntando su cittadine, cittadini e, soprattutto, giovani che vogliano impegnarsi con passione e serietà nella vita sociale e amministrativa della città. Ringrazio i dirigenti e il presidente Smaldone per la fiducia concessami – conclude Ciro Di Maio –che ripagherò con il massimo impegno in questa mio primo impegno nel contesto civico-politico cittadino”.