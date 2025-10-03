Striscione contro leader centrodestra, Angarano: “Prendiamo le distanze in maniera chiara, netta e forte”

«Lo striscione comparso giovedì sera a Bisceglie durante la manifestazione in Piazza Regina Margherita, con la scritta “Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini”, è un gesto gravissimo e intollerabile. Non siamo di fronte a una libera opinione, ma a un messaggio di odio che richiama scenari di morte e violenza, contrari a ogni principio democratico». A parlare è la consigliera regionale Tonia Spina.

«Un’iniziativa che poteva essere un momento di solidarietà e riflessione è stata macchiata da un atto che offende non solo i rappresentanti delle istituzioni – sottolinea – ma anche la dignità della comunità biscegliese, da sempre esempio di civiltà e rispetto. Per questo mi rivolgo al sindaco Angelantonio Angarano, che ha patrocinato l’evento: è doveroso prendere pubblicamente le distanze e condannare senza ambiguità quanto accaduto. Tacere significherebbe legittimare un linguaggio violento che non appartiene alla nostra città. La libertà di manifestare è sacra, ma non può trasformarsi in licenza di insultare e minacciare. Bisceglie merita di essere ricordata come città di dialogo e non come scenario di derive estremiste».

Immediata arriva la dichiarazione del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito alla questione: «La manifestazione di ieri per chiedere a gran voce la fine del massacro indiscriminato in Palestina e la difesa dei diritti umani è stata assolutamente pacifica, senza il benché minimo atto di violenza, ha rispettato il percorso prestabilito, ha visto una grande partecipazione, è stata arricchita da interventi qualificati e appassionati. La presenza di tanti giovani che si informano e scendono in piazza per ideali e valori fondanti, come la pace, la democrazia e la libertà, fa ben sperare per il futuro».

«Lo striscione comparso per pochi attimi e subito fatto rimuovere dagli organizzatori è un atto da cui prendiamo le distanze in maniera chiara, netta e forte, frutto di una iniziativa isolata e non concordata con gli organizzatori. Il grave contenuto di quel messaggio era peraltro in palese ed evidente distonia con il senso e il clima della manifestazione, del tutto civili e rispettosi. Un gesto del tutto fuori luogo di qualcuno, con un messaggio deprecabile, non può però compromettere il senso di una iniziativa a cui hanno partecipato in maniera composta tante Associazioni e tanti Cittadini». (Credit foto: Daniela Mitolo)