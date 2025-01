Strisce blu, “Incassi quadruplicati per il Comune rispetto al 2023 e con le stesse tariffe”

“Il Comune di Bisceglie registra un risultato eccezionale nella gestione delle risorse derivanti dai parcheggi pubblici: nel 2024, l’incasso comunale netto è stato di quasi 470 mila euro (dal 15 giugno al 31 dicembre), segnando un incremento senza precedenti rispetto al 2023, quando la somma incassata si era attestata a circa 97 mila euro”. Così riferisce una nota giunta da Palazzo San Domenico.

“Questo straordinario risultato è stato ottenuto senza aumenti delle tariffe per i cittadini – evidenzia la nota – ed è dovuto a condizioni decisamente più vantaggiose per il Comune rispetto al precedente appalto. L’aumento degli introiti conferma la validità della strategia amministrativa intrapresa. Secondo la nuova ripartizione, infatti, al Comune nel 2024 è spettato circa l’80% delle entrate contro il 18% previsto in precedenza”.

“Queste somme aggiuntive, ora a completa disposizione dell’Amministrazione – dichiarano – possono essere utilizzate per servizi utili alla cittadinanza, senza vincoli di destinazione settoriale. Ciò apre nuove prospettive per il finanziamento di progetti strategici volti a migliorare la qualità della vita nella nostra città”.

“Il risultato raggiunto rappresenta una tappa importante nel percorso di miglioramento e ottimizzazione delle risorse pubbliche”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La strada intrapresa dall’Amministrazione, primo passo verso la completa internalizzazione del servizio, si è dimostrata strategica e vincente. Le risorse aggiuntive derivanti da questa scelta ci consentiranno di intervenire in modo più incisivo su diversi fronti, dalle infrastrutture alla sostenibilità, dalla sicurezza urbana al potenziamento dei servizi pubblici essenziali. Questo risultato non è solo un traguardo economico, ma un esempio di come la buona amministrazione possa trasformare scelte tecniche in opportunità concrete per il benessere della città”, ha concluso il primo cittadino.