Strisce blu: Comune Bisceglie, “A parità di tariffe ricavi piu del doppio rispetto a tutto il 2022”

“Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, nel solo periodo dal 15 giugno al 6 ottobre 2024, pur avendo mantenuto le stesse tariffe rispetto al passato, ha consentito al Comune, in poco meno di quattro mesi, di ottenere ricavi netti che triplicano quelli di tutto il 2023 e raddoppiano abbondantemente quelli dell’intero 2022″. Lo riferisce in una nota il Comune di Bisceglie.

“Dal 15 giugno al 6 ottobre, infatti, il Comune ha incassato 526mila euro lordi, cui sottrarre i costi annui di gestione (tra canone, aggio e servizi aggiuntivi) per una cifra presunta di circa 250mila euro. Il ricavo, in meno di quattro mesi, si aggira dunque intorno ai 270mila euro, cifra naturalmente destinata a salire fino al compimento del primo anno di attività. Il confronto con il passato è lampante, se si considera che gli introiti netti nel 2023 ammontarono a 97mila euro, mentre nell’intero 2022 furono di 110mila euro”.

È quanto è emerso nella seduta di consiglio comunale del 7 ottobre, nella quale il Dirigente della Ripartizione Ambiente – SUA – SUAP e PNRR, Michele Cirrottola, e l’Assessore comunale a viabilità e trasporti, Maurizio Di Pinto, hanno risposto all’interrogazione presentata dai Consiglieri di opposizione Domenico Spina, Francesco Spina, Paolo Ruggieri, Giorgia Preziosa e Giovanni Casella.

“Ciò è dovuto – continua – a condizioni decisamente più vantaggiose per il Comune rispetto al precedente appalto scaduto il 31 ottobre 2023, che consentono all’Ente, a parità di tariffe per gli utenti, di poter ottenere ricavi netti di gran lunga maggiori, introitando somme che potranno essere utilizzate per servizi utili alla cittadinanza, senza vincoli di settore”.

“Questo ci deve rendere orgogliosi del lavoro fatto nella logica dell’interesse pubblico, con maggiori risorse che potranno essere reinvestite nella direzione del bene comune”, ha rimarcato l’Assessore Di Pinto. “È la dimostrazione che la strada della internalizzazione del servizio è la migliore da seguire, processo che sta proseguendo. La ripartenza del servizio, con le tariffe tra le più basse d’Italia e una gestione telematica che consente anche l’acquisto di abbonamenti a distanza, semplificando la fruizione per gli utenti, ha consentito una maggiore rotazione dei parcheggi soprattutto nelle zone maggiormente frequentate. Quanto agli ex dipendenti, è stato pienamente rispettato l’impegno del Sindaco e di tutta l’Amministrazione a reintegrare i lavoratori della precedente gestione ma non c’è stata la loro disponibilità, benché interpellati e convocati più volte. Un ringraziamento va al Dirigente Michele Cirrottola per la correttezza e la linearità delle procedure adottate, come da lui stesso esposto puntualmente e ribadito chiaramente nel corso del consiglio comunale”.

“Grazie alla puntualità degli uffici e del Dirigente, la riattivazione delle aree di sosta è stata eseguita seguendo correttamente tutte le procedure necessarie”, ha aggiunto l’Assessore comunale a contratti e appalti, Onofrio Musco. “Questa gestione non solo agevola la viabilità, ma assicura importanti risorse per le casse comunali, fondi che saranno reinvestiti per il bene dei cittadini. Comprendo che le strisce blu possano sembrare una spesa aggiuntiva, ma rappresentano un sistema sostenibile che permette al Comune di finanziare servizi e progetti a beneficio della comunità intera”.