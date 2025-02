Stefania D’Addato tra gli eletti Bat in Assemblea Nazionale di Azione

“Sono molto felice e soddisfatto della grande partecipazione democratica degli iscritti e militanti di Azione della nostra provincia”. Così ha parlato il Commissario regionale di Azione e Capogruppo in Consiglio regionale, Ruggiero Mennea che ha visto l’ingresso della biscegliese Stefania D’Addato tra i rappresentanti Bat all’Assemblea Nazionale di Azione.

“La BAT, infatti, nel giorno della celebrazione del congresso nazionale, con il 91,3% dei votanti è risultata la provincia con il più alto tasso di partecipazione della Puglia, a dimostrazione del grande entusiasmo e della voglia di essere protagonisti. Tutti i nostri iscritti hanno rinnovato la fiducia nel nostro Segretario Carlo Calenda, al quale mi lega un profondo sentimento di amicizia, certo che con la sua guida il nostro partito tornerà ad essere protagonista nel panorama politico italiano”.

“Auguro un buon lavoro agli eletti Anna Campese, Gianluca Grumo, Stefania D’Addato, Vincenzo Laluce e Raffaella Merra che insieme a me rappresenteranno al meglio la BAT nell’Assemblea Nazionale di Azione”.

Grande soddisfazione anche da parte del Segretario provinciale, Francesco Spina: “mi associo agli auguri ai nostri eletti in Assemblea nazionale. Questo risultato è il frutto del grande lavoro di radicamento di Azione nei Comuni della BAT, che ha visto aderire in quest’ultimo anno un gran numero di dirigenti ed amministratori locali in grado di fornire soluzioni ai bisogni dei cittadini, fine ultimo della politica. Sono sicuro che Azione continuerà ad essere attrattivo e protagonista, anche grazie al nostro Gruppo consiliare in Regione”