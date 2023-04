Spina: “Voto di scambio a Palazzo San Domenico? Pubblicato avviso con scadenza giorno elezioni”

“La prossima amministrazione avrà l’obbligo morale e giuridico di annullare gli avvisi, le concessioni di contributi e i contratti sottoscritti, senza urgenza, negli ultimi 45 giorni (dopo il 30 marzo) dagli uffici comunali”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Francesco Spina.

“Infatti, L’art. 38, co 5 del testo unico enti locali, prevede che negli ultimi 45 giorni di amministrazione (30 marzo – 14 maggio) non possano essere adottati atti amministrativi se non quelli aventi carattere urgente e indifferibile. La Prefettura, prima delle campagne elettorali comunali, ricorda sempre ai sindaci tali limitazioni. L’amministrazione Angarano si sente però sopra le leggi: addirittura, in queste ore sta pubblicando un avviso per sostenere iniziative di associazioni e imprese per tutto l’anno 2023 (senza urgenza quindi) con termine per presentare le domande (udite udite) domenica 14 maggio, il giorno delle elezioni”.

“Posto che di domenica non ci può essere per legge scadenza di termine (bando viziato) – sottolinea il consigliere di opposizione – risulta chiaro a tutti che tale avviso, che annulla tutte le domande precedenti ed eventuali indirizzi già dati, risulta illegittimo e dovrà essere annullato in autotutela dalla prossima amministrazione. Sarà necessario, peraltro, stanziare come faceva l’amministrazione Spina una somma congrua, da distribuirsi secondo regole e criteri certi, per sostenere le attività con un nuovo bando e avviso pubblicato in un contesto più sereno e senza la spada di Damocle del divieto legislativo. Angarano & Co. sentono il terreno franare sotto i piedi e stanno cercando di mettere a frutto gli ultimi giorni di (Pompei) potere per portare a termine i loro vantaggi personali e quelli dei loro amici. Chiederemo al Prefetto di vigilare particolarmente su questo periodo delicato dove è facile, in queste condizioni, che chi governa possa commettere abusi e violazioni. È fatto divieto di fare propaganda e selfie con la ‘fascia’ e i poteri di sindaco e di adottare atti non urgenti e non indifferibili. Questo però vale per le amministrazioni oneste e rispettose della legge. Ma la “SVOLTA” è un’amministrazione onesta che rispetta promesse e leggi?”.