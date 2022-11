Spina: “Svolta Silvestris-Angarano sia coerente e voti con noi Parco Urbano con teatro in maglia 165”

“Domani in consiglio proporremo la modifica del DUP che si discuterà inserendo il parco urbano e l’area verde nella zona 165, con cineteatro all’aperto come già esiste nella zona di ponente. Spero che Angarano e Silvestris abbiano veramente cambiato idea rispetto alla lottizzazione approvata e che l’assessore di Silvestris (Storelli), con delega piena all’urbanistica, accolga la nostra proposta che l’anno scorso fu invece bocciata”. Lo dichiara il consigliere comunale Francesco Spina che commenta la proposta di Sergio Silvestris, candidato alle primarie, che stamane ha proposto il suo progetto per la maglia 165 (leggi qui).

“Se le loro chiacchiere saranno nuovamente smascherate come le solite ‘silvestrate’ e ‘angaranate’ prenderemo atto che sarà necessario un nostro sforzo tra un anno per rimediare alle atrocità e volgarità politiche e amministrative – afferma Spina – che i cittadini stanno subendo dalla svolta. Il ‘gruppo’ Silvestris con tre assessori, vice-sindaco e 5 consiglieri, il gruppo più consistente tra le varie componenti della svolta, se vedrà resistenze da Angarano e i suoi sulla proposta di parco con teatro, potrà finalmente prendere le distanze dai disastri di questa coalizione”.

“Continuare a mentire con primarie, quando i programmi sono completamente diversi dagli atti che Silvestris sta adottando in questi giorni con i suoi rappresentanti in consiglio – conclude il consigliere Spina – significa prendere in giro i cittadini nel momento più drammatico sul piano sociale ed economico. E Bisceglie non merita ora oltre ai danni della svolta, la beffa dei raggiri di Silvestris e Angarano”.