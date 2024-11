Spina: “Su trasporto scolastico alunni con disabilità Comune di Bisceglie è stato bocciato”

“Amministrazione comunale (fintamente) gentile con tutti, tranne che con gli alunni con disabilità che necessitino del servizio di trasporto scolastico”.

Esordisce con queste parole in una nota il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che poi continua, “Come può rilevarsi dalla foto dell’allegato prospetto, il Comune di Bisceglie è stato bocciato, con rischio di commissariamento del servizio e di sanzioni economiche (perdita di finanziamenti ecc.), per non aver raggiunto i minimi obiettivi di garantire il servizio trasporto scolastico per gli alunni con disabilità”.

“Una ulteriore brutta pagina amministrativa, dopo la indecente storia della mensa scolastica, che dimostra purtroppo come la macchina comunale sia ormai al collasso e che le manifestazioni ‘gentili’ dell’amministrazione servano solo a coprire i tanti schiaffi che quotidianamente vengono sferrati ai biscegliesi e soprattutto – conclude Spina – alle fasce sociali che meriterebbero maggiori attenzioni, efficienza e sostegno amministrativo”.