Spina su stadio Ventura: “Angarano, in un anno, non è riuscito a riparare neanche la caldaia dello spogliatoio”

“Oltre al manto erboso in pessime condizioni, anche la caldaia rotta da tempo e la Serie C con giocatori ospiti che fanno la doccia fredda a febbraio”. Con queste parole il consigliere comunale d’opposizione, Francesco Spina, parla delle problematiche relative allo stadio Gustavo Ventura, casa delle gare interne del Bisceglie Calcio.

“Spero che qualche società non faccia azione di risarcimento danni contro il Comune di Bisceglie. La mia amministrazione rifece lo stadio – ricorda – e ottenne l’omologazione anche con parere dei vigili del fuoco in tre mesi. Angarano, in un anno, non è riuscito a riparare neanche la caldaia dello spogliatoio”.

“Ormai in tutta l’Italia si parla male di questa amministrazione comunale – conclude Spina – che sta facendo fare brutta figura a tutta la città. In bocca al lupo al mister Aldo Papagni e alla sua squadra per il prosieguo del campionato”.