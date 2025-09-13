Spina su scuola Monterisi: “Nessun riferimento ai certificati di agibilità e prevenzione incendi”

«Scuola Monterisi: dalla giunta comunale tanti proclami, ma nessun riferimento ai certificati di agibilità e prevenzione incendi necessari per riaprire la scuola ai nostri ragazzi in regime di sicurezza normativa». Parte con questa considerazione la nota del consigliere comunale di opposizione Francesco Spina poche ore dopo l’inaugurazione del plesso di via Calace.

«Il progetto dei lavori inaugurati in “pompa magna” (fino al completamento degli stessi, ci aspettiamo almeno altre tre inaugurazioni) fu approvato dalla mia giunta comunale (voglio ricordare per dovere di verità i componenti: Vittorio Fata, Vincenzo Valente, Giovanni Abascià, Paolo Ruggieri, Onofrio Caputi, Stefania D’Addato e Rachele Barra) con deliberazione di G.M. N. 7 del 17.01.2018, in attuazione del piano delle opere pubbliche da me fortemente voluto nel 2017 (ultimo anno di mia sindacatura) ed è stato purtroppo – sottoliena – eseguito e inaugurato soltanto in piccola parte. Infatti, dei 5,3 milioni di euro di finanziamento, mancano all’appello, dopo 5 anni dall’apertura del cantiere, i lavori di ristrutturazione degli uffici di presidenza, di segreteria, i lavori della nuova palestra, dell’auditorium, del campo di basket e pallavolo, e degli spazi per le attività musicali. Ma la circostanza che mi lascia più perplesso è che dopo 5 anni di lavori eseguiti solo in piccola parte, l’amministrazione comunale, a parte i soliti selfie e proclami (senza mai indicare, come sempre, la paternità dei progetti e le fonti di finanziamento), non abbia fatto alcun riferimento al rilascio dei certificati di agibilità e di prevenzione incendi, per legge obbligatori per la ripresa dell’attività scolastica».

«Non ho voluto polemizzare per la lentezza con cui un progetto riveniente dalla mia precedente amministrazione sia stato attuato, ma in senso propositivo oggi sono stato costretto a preoccuparmi di ciò che l’amministrazione comunale ha completamente dimenticato nei suoi comunicati: la sicurezza degli alunni, con cantieri ancora aperti nella scuola, che può essere attestata solo dai documenti suddetti. Ho esercitato, pertanto – concludendo la sua nota – immediatamente il mio diritto di consigliere comunale di accedere agli atti comunali e spero che presto mi vengano consegnate le copie del certificato di agibilità e di prevenzione incendi. Mi sentirò più sereno, ma soprattutto saranno più serene le famiglie e l’intera comunità della splendida scuola Monterisi, a cui rivolgiamo comunque gli auguri per il riutilizzo almeno delle aule scolastiche della loro storica scuola».