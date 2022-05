Spina su ospedale: “Asl Bt ha preso impegno per riattivare pronto soccorso e tutti i servizi”

“Alla presenza dei consiglieri regionali La Notte, Ventola e Cilento del territorio della BAT e del direttore della ASL BT e del presidio ospedaliero di Bisceglie, nonché del “Tribunale del Malato” dell’ospedale di Bisceglie ho ribadito nel mio intervento la necessità che Bisceglie diventi ospedale di Primo Livello e che ostetricia, la farmacia territoriale e il servizio analisi, con tutte le originarie attività programmate negli anni precedenti, riprendano immediatamente a Bisceglie, garantendo un doppio percorso per i malati Covid”. Lo dichiara attraverso una nota ufficiale il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, a margine del Consiglio comunale monotematico svoltosi nel pomeriggio di oggi sulla situazione del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie (leggi qui).

“Ho promosso con forza, con la consigliera Di Gregorio – prosegue – questo consiglio comunale monotematico e il Presidente del consiglio Casella lo ha convocato prontamente alla presenza di tutte le autorità interessate, essendo un consiglio aperto a tutte le autorità e associazioni (encomiabile il Tribunale del Malato che ha chiesto di partecipare, contrariamente ai rappresentanti Fials Somma e c.) che hanno preferito non partecipare e fare un comunicato autoreferenziale. Un bel momento dove maggioranza e opposizione hanno dimostrato unità di intenti – conclude Spina – per la difesa del nostro ospedale. Difendiamo Bisceglie ha fatto il suo dovere, come sempre, con passione e competenza”.