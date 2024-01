Spina su lavori area mercatale, “Chi pagherà le spese per rifare a distanza di un anno le stesse opere”

La vicenda relativa ai lavori cominciati all’area mercatale per la sostituzione della pavimentazione a nido d’ape, annunciati nella giornata di ieri dal sindaco Angelantonio Angarano, ha portato il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina a fare alcune considerazioni in merito.

“Un anno fa segnalai gli errori di esecuzione del progetto di area mercatale – ricorda il consigliere –approvato e finanziato dall’amministrazione Spina, ma frettolosamente eseguito in un clima di campagna elettorale l’anno scorso senza collaudi e autorizzazioni sanitarie e dei vigili del fuoco. Apprendiamo oggi che si sta rifacendo la pavimentazione come purtroppo avevo previsto. Chi pagherà queste spese – si chiede Spina – per rifare a distanza di un anno le stesse opere?”.