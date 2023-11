Spina su Istituto Dell’Olio: “Se qualcuno non è in grado si dimetta e lasci spazio a persone capaci”

“La situazione di degrado del “Dell’Olio” di Bisceglie diventa un caso regionale. Alunni e docenti fanno oggi lezione nei corridoi a causa delle infiltrazioni d’acqua nelle aule e i docenti lamentano la sordità delle istituzioni, che non danno risposte”. Con queste parole esordisce Francesco Spina, Segretario provinciale di Azione e consigliere comunale di opposizione.

“Dal mio gruppo consiliare biscegliese e da parte di Azione Bat la piena solidarietà – prosegue – al dirigente scolastico, ai docenti, a tutto il personale e agli alunni che stanno vivendo un incubo assurdo nel terzo millennio, con una scuola (l’ex professionale) chiusa, peraltro, da 4 anni, in via Cosmai per destinarla a lavori Arpal mai iniziati, in ragione di una pazzesca decisione dell’amministrazione Angarano. Il sindaco di Bisceglie e il vice presidente della provincia, il biscegliese Pierpaolo Pedone, intervengano immediatamente per garantire l’agibilità dell’istituto”.

“Bisceglie non merita una classe politica che pensa solo ad interessi propri e a questioni economiche. Il diritto allo studio, la formazione dei giovani meritano attenzione e se qualcuno, come il vice presidente biscegliese – afferma Spina – non è in grado di fare il suo dovere si dimetta dall’incarico e lasci spazio a persone più capaci anche della sua stessa maggioranza provinciale. La nuova maggioranza di questa amministrazione targata Angarano, come avevamo purtroppo previsto, è’ oggettivamente peggio della prima in termini di risultati politici e ricadute amministrative nella nostra città”.