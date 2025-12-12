Spina su ex piazza del pesce: “Brutta opacità amministrativa di questa amministrazione”

«Perché le autorità, in modo garantista e rispettoso di tutti, non controllano e non approfondiscono tutte le questioni di brutta opacità amministrativa di questa amministrazione, almeno con un’attenzione che sia pari anche solo a un decimo di quella che è stata riservata alle precedenti amministrazioni?». A parlare è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina in merito all’assegnazione dei box presenti nella storica piazza del pesce di Corso Umberto.

«Il “pressing” degli inquirenti sull’amministrazione Spina è servito alla fine a dimostrare che quell’amministrazione è stata – sostiene il consigliere di minoranza – una delle amministrazioni (oltre che efficiente) più trasparenti ed oneste che si siano mai avute in Puglia (decine e decine di inchieste, ma nessun rinvio a giudizio per reati amministrativi e quindi nessun processo). Penso che l’approfondimento delle questioni (dagli appalti ai debiti fuori bilancio alle concessioni, ce ne sarebbero tante da approfondire dopo le circostanziate dichiarazioni di opposizione e alcuni media locali) che affliggono patologicamente questa amministrazione attualmente in carica servirebbe quanto meno a rafforzare la stessa amministrazione Angarano in termini di rispetto dell’etica e della legalità e ad evitare che ci possano essere voti di scambio o scambio di favori o altre illiceità a danno dei cittadini onesti e rispettosi della legge e delle procedure».