Spina: “Su estate biscegliese traditi da chicchiere e bugie”

“Oggi inizia l’estate astronomica, ma i biscegliesi aspettano ‘l’estate biscegliese’ che negli anni di amministrazione Spina produceva eventi spettacolari e culturali in ogni quartiere della città: teatro, musica con eventi come ‘Battiti Live’, concerti anche nei quartieri periferici come San Pietro e Seminario. Bisceglie dai primi di giugno era già punto di riferimento del turismo e della movida”. Lo dichiara Francesco Spina, consigliere comunale di opposizione, affrontando l’argomento relativo alla programmazione degli eventi estivi in città.

“L’estate di Angarano e la SVOLTA non ha ancora un piano di derattizzazione e deblattizzazione e i topi cominciano a impadronirsi di piazza Vittorio Emanuele e del centro cittadino (la gara sta ancora in corso, sarà pronta per fine estate?), non ha ancora un servizio di trasporto locale (circolari 0), e ora le associazioni di privati cercano di aiutare l’amministrazione chiedendo che gli artisti biscegliesi si esibiscano gratis per aiutare Angarano e c. a movimentare l’estate triste biscegliese (con Trani che la fa da padrona ). Peccato vedere la fine che abbiamo fatto – conclude Spina – traditi dalle chiacchiere e bugie della SVOLTA”.