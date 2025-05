Spina: “Stangata debiti fuori bilancio e tasse, aumentanto preoccupazioni per il futuro della città”

“Stangata di debiti fuori bilancio e di tasse. Dopo la lettura dei conti del 2024, aumentano le preoccupazioni per il futuro della città”. Lo dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina a margine del consiglio comunale tenutosi ieri.

“6.800.000 euro di debiti fuori bilancio, record della pressione tributaria pro capite con 738,42 euro di tasse all’anno per ogni cittadino. Decuplicati i debiti fuori bilancio e raddoppiata la pressione tributaria rispetto alla precedente amministrazione Spina. Il disastroso consuntivo 2024 è la fotografia, peraltro, della città: degrado e sporcizia in ogni angolo – continua – mancanza di programmi estivi, il verde trascurato e i parchi chiusi e abbandonati, le strade dissestate, lavoro e commercio sempre più in crisi, disastro gestionale delle strutture culturali e sportive completamente abbandonate a se stesse – conclude Spina – come quelle di Salnitro, via Ugo La Malfa e della piscina comunale. Di questo passo, dove andremo a finire?”.