Spina: “Si riapra Ponte Lama, a serio rischio l’incolumità di tante persone”

«È stato davvero grave ed irresponsabile chiudere l’unica via di passaggio tra Bisceglie e Trani, con la 16 bis che sta “scoppiando” di traffico ed è sempre più intasata per i continui lavori». Torna nuovamente sull’argomento lavori al Ponte Lama il consigliere comunale Francesco Spina.

«Si riapra il Ponte Lama subito in attesa di completare i provvedimenti burocratici necessari per la cantierizzazione “vera”. La pantomima dell’inaugurazione forzata due mesi fa – sostiene il consigliere di opposizione – per chiare ragioni elettorali e propagandistiche, sta danneggiando le città di Bisceglie e Trani e sta mettendo a serio rischio l’incolumità di tante persone che con motoveicoli, bici e monopattini forzano la recinzione del (pseudo) cantiere rimasto incustodito e abbandonato dal giorno della ormai famosa e davvero ridicola conferenza stampa sul ponte di due mesi fa».