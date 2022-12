Spina: “Saltato anche stamattina il consiglio comunale per mancanza del numero legale”

“Al Comune di Bisceglie, si conclude il 2022 nel peggiore dei modi: mentre Trani regala un grande evento in Piazza ai suoi cittadini, a Bisceglie vengono ‘regalati’ gli immancabili botti di fine anno in stile ‘La Svolta’, con la solita miriade dei debiti fuori bilancio che pagheranno i cittadini e con la maggioranza dei consiglieri che ormai ha voltato le spalle al duo Angarano&Silvestris e non si presenta in consiglio comunale”. A parlare è il consigliere comunale Francesco Spina attraverso una nota ufficiale.



“Il consiglio comunale di questa mattina, purtroppo, è andato deserto per l’ennesima volta – sottolinea –per la mancata presenza della maggioranza della Svolta. Si andrà in seconda convocazione il 23, con la miriade dei soliti debiti fuori bilancio, che stanno facendo sprecare le enormi risorse arrivate da Stato e Regione in questi ultimi anni per le varie emergenze sociali”.



“Invece di distribuire risorse ai cittadini e alle imprese in crisi economica, il Comune spreca le risorse arrivate nelle casse comunali per pagare gli stipendi che si sono aumentati sindaco e assessori e per ripianare i debiti fuori bilancio dovuti alla loro cattiva gestione amministrativa, suggellata dalla chiusura di tutti i teatri pubblici e dalla soppressione di ogni evento culturale e artistico degno di nota, ad eccezione della “giostrina” montata da Angarano & Co. davanti al Garibaldi, in sostituzione evidentemente della stagione teatrale cancellata da tempo”.



“Bastano le fiabe, i selfie e i sorrisi beffardi di Angarano&Silvestris per compensare gli inganni e i danni economici e sociali causati ai cittadini, in questi 5 anni – conclude Spina – dagli errori di incapacità e dalle bugie della Svolta?”.