Spina: “Revocato a Comune di Bisceglie finanziamento su turismo, chi rimborserà le somme perdute?”

“Il duo delle primarie farlocche, che sta giocando infantilmente a chi esibisce il casco di operaio più bello per vantarsi di opere pubbliche mai fatte, offendendo così i lavoratori del settore, rimborserà ai biscegliesi le somme perdute dal Comune? La Corte dei Conti li costituirà in mora per i danni erariali subiti dai cittadini? Con questi quesiti parte la nota del consigliere comunale Francesco Spina affermando che “è stato revocato al Comune di Bisceglie un finanziamento sul turismo con determinazione regionale n.71/2022. Un altro finanziamento regionale perso dall’amministrazione Angarano-Silvestris per dimenticanze nel preparare le carte: il progetto di 20 mila euro, finanziato dalla Regione Puglia per un importante info point in campo turistico, è saltato per la seconda volta in due anni”.

“Se Angarano e Silvestris non hanno più voglia di lavorare per il Comune, rinuncino ai loro stipendi (sindaco e assessori se li sono quasi raddoppiati) e facciano venire un Commissario Prefettizio – afferma Spina – per l’ordinaria amministrazione (almeno eviteremo ulteriori danni ai cittadini) mentre loro si divertano a fare la campagna elettorale con selfie, chiacchiere e commedie comiche varie”.