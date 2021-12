Spina: “Revisori dei conti hanno accertato grave danno erariale, programmazione falsata”

“In consiglio comunale, ieri, è stato letto il parere dei revisori dei conti sulla drammatica situazione, mai riscontrata per numero e quantità di debiti fuori bilancio in Italia. Ì revisori questa volta hanno di fatto accertato che esiste un grave danno erariale che stanno pagando i cittadini e hanno chiesto espressamente di avviare indagini e trasmettere gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per individuare le responsabilità di questi ingenti danni”. Lo dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“In tal modo i revisori hanno finalmente messo in evidenza il grave pericolo di quello che affermano da tempo le opposizioni, e cioè che la programmazione del Comune di Bisceglie risulta “falsata” – sottolinea Spina in chiusura – e che sussiste di un pericolo serio di dissesto dei conti comunali”.