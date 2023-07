Spina: “Respinta proposta di garantire pagamento contributi fitti casa”

“È stata respinta ieri la nostra proposta di garantire anche quest’anno, con 500mila euro di bilancio comunale, il pagamento dei contributi per i fitti casa”. Comincia così il comunicato stampa firmato da Francesco Spina, consigliere d’opposizione.

“Nonostante il caldo e la data di fine luglio, fino a tarda notte ieri abbiamo dato il nostro contributo durante l’intero consiglio a controllare, rettificare ed emendare in modo propositivo alcune deliberazioni che contenevano errori e imprecisioni”, scrive Spina. “Peccato che l’amministrazione Angarano non abbia accettato la riduzione dei componenti delle commissioni consiliari e, quindi, del doppio gettone derivante dalla presenza dei consiglieri comunali di maggioranza in più commissioni”.

“E peccato anche che l’amministrazione Angarano, nonostante che abbia in cassa tante somme non spese in favore dei cittadini, non abbia accettato di stanziare la somma di 500 mila euro per garantire anche quest’anno i contributi dei fitti casa per i cittadini in condizioni di indigenza. Invece, la maggioranza ha riconosciuto la solita miriade di debiti fuori bilancio che sta attanagliando da anni il bilancio comunale, con i revisori dei conti che continuano ad esprimere nei loro pareri le critiche e le prescrizioni che invece vengono completamente ignorate dall’amministrazione”, si legge nel comunicato stampa.

“Si può fare politica pulita al servizio dei cittadini, anche dai banchi dell’opposizione, senza “vendersi”per qualche incarico o poltrona, gratuitamente, e senza perdere dopo tanti anni la passione e l’entusiasmo che anche ieri mi ha portato ad essere il primo ad entrare nell’aula consiliare e l’ultimo ad uscire dopo circa 9 ore di consiglio comunale”, conclude il consigliere.