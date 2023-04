Spina: “Qualche giorno e aprirà campagna elettorale, nessuno potrà nascondersi dietro false promesse”

“Qualche altro giorno e le liste dei candidati saranno ufficiali e si aprirà la vera campagna elettorale, la più semplice da interpretare degli ultimi anni. Per i sindaci le candidature sono ormai definite. Risulta chiaro a tutti che chi vuole altri 5 anni senza il sindaco della sua città che sappia prendere una decisione, altri 5 anni di bugie e inganni, di strade rotte, di alberi che cadono, di aumenti di tasse e tariffe, di estati depressive, di teatri chiusi, di retrocessioni sportive, ha una scelta obbligata: deve votare Angarano”. Così parla Francesco Spina, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

“Chi vuole cambiare tutto, dall’organizzazione comunale a quella dei servizi ai cittadini, chi vuole far rinascere Bisceglie conosce bene qual è l’unica alternativa e l’unico voto utile per il cambiamento vero: Spina. Come in ogni democrazia, la città sceglierà il suo futuro senza interferenze e questa volta senza inganni, perché i candidati sindaco sono conosciuti da tutti, per i propri pregi e per i propri difetti, e nessuno si potrà più nascondere dietro false promesse – conclude Spina – e maschere di buonismo ipocrita. Sarà finalmente la campagna elettorale della verità e della responsabilità dei cittadini”.