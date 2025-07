Spina: “Presenterò mozione per stanziare 200mila euro per riparazione o acquisto beni danneggiati”

“Sulla falsariga di un bel bando pubblico emanato in Piemonte nel 2024, il il Comune di Bisceglie potrà adottare un proprio bando comunale per erogare, secondo criteri rigorosi e giusti, in favore dei commercianti danneggiati dal forte evento atmosferico le somme necessarie per ripristinare i propri beni strumentali (tende, mezzi, banconi ecc.)”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Francesco Spina.

“La politica spesso esprime parole e parole, a volte anche belle, ma ora è arrivato il momento di sostenere concretamente il tessuto economico della città – continua – in profonda crisi, partendo da un sostegno economico congruo e giusto per i commercianti ambulanti danneggiati il 6 luglio. Come ho fatto sempre, esprimo con affetto la mia solidarietà all’intero settore e, in modo concreto, contribuirò in Consiglio comunale a far passare, spero all’unanimità, la mia mozione per lo stanziamento e l’erogazione trasparente di 200 mila euro in favore degli ambulanti e di tutti i commercianti danneggiati dall’imprevedibile evento atmosferico del 6 luglio, chiedendo anche – in conclusione – che vengano sospesi i pagamenti delle tasse comunali legate all’occupazione del suolo pubblico e alla gestione dei rifiuti”.