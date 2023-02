Spina presenta interrogazione consiliare: “Angarano chiarisca su condotta di Innocenti”

“Ho presentato in questi giorni un’articolata interrogazione consiliare all’amministrazione. Ora Angarano chiarirà in consiglio la sua complicità o meno circa la presunta condotta di Innocenti”. Lo annuncia il consigliere d’opposizione e candidato sindaco Francesco Spina, che torna ad attaccare l’amministrazione e l’ex consigliere comunale Innocenti dopo i fatti di qualche giorno fa (LEGGI QUI).

“Molto spesso i cittadini hanno visto circolare in città con macchina di servizio operatori di igiene urbana e soprattutto il dipendente Innocenti, per molto tempo anche ispettore ambientale (poteva fare accertamenti di violazioni) dell’azienda appaltatrice e contemporaneamente consigliere comunale, girare per la città con auto di servizio”, scrive Spina. “Il servizio viene, però, pagato con la Tari dei cittadini, che mi chiedono di sapere ad esempio se, mentre il consigliere Innocenti chiedeva sponsorizzazioni ai commercianti biscegliesi per varie attività sociali, il consigliere uscente stesso utilizzasse auto di servizio o meno e se lo facesse durante la sua attività lavorativa o fuori dall’orario di lavoro e se lo facesse con la compiacenza o autorizzazione dell’assessore all’ambiente del suo partito Naglieri e del sindaco”.

“Angarano non può far finta di non sapere quello che accade nella sua gestione amministrativa e potrà chiarire in consiglio la sua posizione”, si legge nel comunicato stampa. “Innocenti è peraltro della stessa lista di Naglieri, assessore all’ambiente che controllerebbe l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana, che sta partecipando alla gara per il rinnovo biennale dell’appalto milionario. Ma con i soldi della Tari di famiglie e commercianti non si scherza! Come sempre porto avanti, fino in fondo, le mie proposte amministrative e le mie azioni consiliari. I cittadini hanno bisogno di punti fermi e certezze politiche e non di chiacchiere e distintivi mostrati con i selfie. Anche questa volta faremo venir fuori la verità”, conclude Spina.