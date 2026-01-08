Spina, Ponte Lama: “Cantiere senza operai, ci passano pedoni, biciclette e motocicli”

“Questa mattina, giovedì 8 gennaio, come avevo promesso, sono tornato sul cantiere del Ponte Lama e ho voluto verificare la situazione dei lavori dopo che ci era stato detto dall’amministrazione comunale che i lavori erano in corso e che erano stati solo sospesi qualche giorno per il ponte delle feste natalizie”. A scriverlo è il consigliere d’opposizione Francesco Spina, che questa mattina ha effettuato un nuovo sopralluogo sul Ponte Lama.

“Purtroppo la verità è un’altra. Il cantiere è senza alcun operaio, aperto con varchi larghi e ci passano tranquillamente pedoni, biciclette e motocicli. Il cantiere è incustodito in violazione di ogni regola e norma contrattuale. Il “gabbiotto” serve solo come deterrente, ma ornai molti lo hanno capito e attraversano il ponte liberamente, come ho constatato io stesso stamattina salutando un concittadino che l’ha attraversato a piedi”, scrive Spina.

“La situazione è pericolosa, oltre che chiaramente lesiva di tanti interessi pubblici e (legittimi) dei privati. Intanto i consiglieri di maggioranza invece di invocare il rispetto della legge e del contratto di appalto, offendono e attaccano coloro che si limitano a dire la verità e a fare il loro dovere. Tutti distratti dalla crisi delle poltrone mascherata da crisi amministrativa. E intanto i numeri non tornano, la verifica del Pd biscegliese è lenta, ma l’assessore del PD non dà le dimissioni nelle mani del sindaco, come si faceva almeno, con più dignità, quando si chiedeva la verifica nelle vecchie liturgie politiche tanto care a questa amministrazione”, conclude il consigliere.