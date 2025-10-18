Spina: “Piove nella scuola Monterisi, amministrazione intervenga per verifica lavori”

«La prima pioggerellina di ieri ha determinato infiltrazioni d’acqua all’interno della scuola. Tuttavia, nessuno ha contestato all’amministrazione la superficialità dei collaudi e della consegna dei lavori, nonché la pericolosità del fenomeno verificatosi con le prime piogge». Sono le parole del consigliere comunale Francesco Spina che fa riferimento alla Scuola Media “Riccardo Monterisi”.

«L’amministrazione intervenga presto per verificare la corretta esecuzione dei lavori e per eliminare i vizi riscontrati. L’inaugurazione affrettata per evidenti ragioni propagandistiche e elettoralistiche – continua – dopo l’esecuzione di soltanto un terzo dei lavori previsti, sta determinando gravi disagi ad alunni e all’intera comunità scolastica, senza contare i rischi delle cadute degli alberi, trascurati da anni, dentro e fuori alla scuola».

«Si dia conto alla città delle ragioni di questi vizi di esecuzione e se vi sono rischi strutturali. E lo si cominci a fare consegnando alle opposizioni i documenti richiesti da un mese – conclude Spina – circa l’agibilità dell’edificio e la corretta esecuzione dell’appalto».