Spina: “Perchè con questa amministrazione diminuite ore riscaldamento nelle scuole?”

“L’amministrazione Angarano-Silvestris prolunghi l’orario del riscaldamento delle aule delle nostre scuole. Durante il ‘giro’ delle scuole biscegliesi con il vice-presidente della commissione consiliare regionale cultura e istruzione, Francesco La Notte, ho personalmente potuto verificare dal personale scolastico che hanno ragione le mamme degli alunni della scuola don Pierino Arcieri”. A parlare è il consigliere comunale Francesco Spina in merito alla questione sollevata dalle mamme del plesso don Pierino Arcieri (leggi qui), alle quali ieri sera ha risposto il sindaco Angarano (leggi qui).

“Infatti, non solo in quella struttura, ma in tutte le scuole biscegliesi – continua il consigliere di opposizione – i riscaldamenti delle scuole vengono spenti spesso alle ore 10, nelle prime ore della mattinata, e in ogni caso non rimangono accesi per tutta la durata delle attività scolastiche. In molte scuole, peraltro, gli infissi e le finestre presentano fori e difetti che determinano l’ingresso di aria gelida. Perché con questa amministrazione comunale sono diminuite le ore di erogazione scolastica del riscaldamento nelle scuole come ben sanno gli operatori scolastici? Il sindaco durante queste giornate gelide deve immediatamente disporre che per tutta la durata delle lezioni e delle attività scolastiche il riscaldamento rimanga acceso. La temperatura di 19 gradi che il sindaco dice prevista dalla legge, se programmata solo per le prime ore della mattinata, scende paurosamente appena viene spento completamente l’impianto. Complimenti al coraggio delle mamme che hanno rotto il silenzio calato sulla cattiva amministrazione delle strutture scolastiche. Piove in alcune scuole, si allagano plessi scolastici per l’otturazione delle fogne e alcune palestre sono inutilizzabili. Rappresentare i problemi degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per la loro corretta soluzione e per la programmazione degli interventi manutentivi è un atto diventato necessario e urgente . Soprattutto sulla questione della durata dell’accensione del riscaldamento nelle scuole – conclude Francesco Spina – che mette a rischio la salute dei bambini, se l’amministrazione comunale non interverrà immediatamente, chiederò al consigliere regionale Francesco La Notte di allertare la commissione permanente regionale di cui è vice-presidente e di segnalare la questione all’Ufficio Scolastico Regionale, per le gravi ricadute negative anche sulla qualità dell’attività didattica”.