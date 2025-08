Spina: “Nascondere crisi cittadina di presenze turistiche è un atto di irresponsabilità politica”

“In consiglio comunale ho voluto rappresentare il senso di preoccupazione di tanti commercianti e cittadini, allarmati dal calo di presenze del mese di luglio, dal raddoppio della pressione tributaria degli ultimi anni e dalla mancanza di adeguati contributi in favore del commercio, delle associazioni sportive e culturali e in favore di scuole e parrocchie che invece in passato beneficiavano di decine e decine di migliaia di euro di contributi a sostegno di attività aggregative”. Esordisce parlando di questi temi il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“I biscegliesi ricordano bene le estati biscegliesi in cui, in ogni quartiere della città, c’erano iniziative ed eventi di grande livello artistico e culturale – dichiara – che attiravano i turisti, coinvolgevano i giovani ma anche gli anziani che non potevano permettersi le vacanze fuori Bisceglie. Si percepiva una città vitale, organizzata, che destava l’ammirazione dei turisti che l’affollavano”.

“Cercare di nascondere la grave crisi cittadina di presenze turistiche e il calo di presenze nei locali cittadini è un atto di irresponsabilità politica. I fuochi di artificio istituzionali sul porto (con le foto dall’alto dei cittadini affollati per vedere uno dei pochi eventi in città) come quelli abusivi nella piazza centrale cittadina ogni sera, sono ormai – conclude il consigliere Spina – la cifra di una città che naviga a vista tra propaganda e disordine pubblico”.