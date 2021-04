Spina: “Malizie amministrative utilizzate per progrogare servizio igiene urbana”

“Per la serie l’eterogenesi dei fini, ‘le malizie amministrative’ utilizzate da Angarano & c. per prorogare il servizio di igiene urbana per 16 volte e per definire una gara con un unico partecipante e 1% di ribasso, si ribaltano clamorosamente contro di loro: un boomerang che si schianta sulla testa della svolta”. A parlare è il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina.

“Il cambio dell’assessore, da Consiglio a Naglieri, non metterà al riparo la svolta da gravi conseguenze. Nel silenzio di tutti quelli che continuano a definirsi opposizione e poi, invece, politicamente mangiano (attingono alla stessa base elettorale) nello stesso piatto di Angarano – commenta Spina – sta avvenendo qualcosa di pericolosissimo. I dipendenti potrebbero non venire più pagati e potrebbero rivalersi contro il Comune che, non potendo pagare due volte lo stesso servizio per mancanza di fondi, rischierebbe un pericoloso buco e il dissesto finanziario. Ne’, contrariamente al passato, i dirigenti competenti hanno appostato riserve finanziarie per pagare i decreti ingiuntivi”.

“Insomma – conclude il consigliere di opposizione – si va verso l’interruzione del servizio o il dissesto di bilancio, con gli svoltisti che in modo politicamente imbecillesco e irresponsabile deridono i veri oppositori e offendono tutti coloro che denunciano lo sfascio amministrativi. Ci stanno portando al ‘macello’ amministrativo e civico per i loro interessi personali”.