Spina: “Mai successo sindaco e assessori uniti contro un consigliere di opposizione”

Continua il botta e risposta tra la maggioranza e il consigliere d’opposizione Spina, che aveva duramente attaccato sul piano politico l’attuale amministrazione con un comunicato stampa (LEGGI QUI), a cui era prontamente seguita la replica del sindaco e degli assessori (LEGGI QUI).

Adesso Spina rincara la dose: “Cari sindaco e assessori, non cambiate discorso con inutili offese e rispondete nel merito dei problemi, perché siete lautamente pagati dai cittadini anche per far questo. Perché invece di rispondere nel merito degli interrogativi a Voi posti recentemente, offendete così banalmente sul piano personale, in modo sconclusionato e farneticante, senza affrontare nel merito le questioni che i cittadini pongono quotidianamente e senza accettare neanche il confronto con chi ha idee diverse dalle vostre? Che paura avete?”, scrive Spina.

“Ho accennato nel mio recente intervento a questioni importanti e davvero delicate, per il portafogli e per la salute dei cittadini, ponendo interrogativi seri, visto che non date la possibilità di conoscere le risposte attraverso l’esame degli atti amministrativi (sto ancora attendendo una risposta alla richiesta di accesso agli atti delle sentenze tributarie da una settimana). I debiti fuori bilancio non contabilizzati, l’aumento della pressione tributaria pro capite, la questione, centrata dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, sul perché sia stata firmata la convenzione urbanistica della lottizzazione 165 il giorno prima del consiglio comunale di adozione del pug (tenuto anni nel cassetto con la scusa del conflitto di interessi dell’intera giunta e approvato solo da un Commissario ad acta nominato dal TAR a spese dei cittadini), il perché l’appalto del servizio mensa sia stato frazionato e ridotto a 139.999 euro (un euro in meno della soglia, per non fare la gara?), il perché le acque di “fogna” vengano riversate direttamente nel mare di levante senza neanche un’ordinanza sindacale che adotti misure urgenti, perché le opere pubbliche costino il doppio del previsto e durino in eterno, perché l’appalto di igiene urbana venga quasi sempre prorogato (tranne rarissime, e a partecipazione molto ristretta, gare ponte) e non veda ancora, dopo otto anni, gare europee vere, il perché non si prendano soluzioni legittime e doverose dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha addirittura annullato il permesso urbanistico a una nota struttura della media distribuzione biscegliese a causa delle illegittimità gravi, relative a difformità dei calcoli urbanistici e dei progetti”, si legge nel comunicato stampa.

“Non vedrete mie risposte polemiche che possano distrarre opinione pubblica e le autorità dalle gravi criticità sollevate. Non parteciperò al solito vostro teatrino, proteso chiaramente a creare polveroni buoni solo a coprire quello che sta succedendo in città. L’attenzione massima della comunità dovrà essere prestata solo alle questioni che interessano la gente comune e non alle sterili polemiche: l’onestà degli amministratori, il rispetto della legalità e della dignità di tutti i cittadini, il lavoro, la soluzione della grave crisi delle piccole imprese, la pressione tributaria impazzita (chiedete, se non ci credete, ai poveri commercianti!), l’igiene precaria della città, il degrado diffuso, la cultura paralizzata, il verde tagliato e abbandonato, la disoccupazione dilagante, la povertà crescente, le saracinesche dei negozi chiusi. Questi sono solo alcuni dei problemi che abbiamo posto alla Vs. attenzione e su cui insisteremo per avere le giuste risposte. Lo faremo anche con le proposte concrete come concreta era l’idea di realizzare un parco costiero sulla litoranea di Levante, che tanto vi ha fatto arrabbiare”, prosegue l’ex sindaco.

“Sindaco e assessori di un Comune dovrebbero avere un aplomb istituzionale ben diverso e dovrebbero avere la pazienza e l’educazione di dare le giuste risposte ai cittadini e all’opposizione consiliare. Tutti quanti insieme contro un consigliere di opposizione non era mai successo: ho forse detto le verità che tutti conoscono ma che molti non dicono pubblicamente? Soprattutto, non era mai successo che sindaco e l’intera giunta comunale, pagati con lauti stipendi dai cittadini per amministrare e non per perdere tempo nella sterile polemica politica, invece di lavorare per la città, si sostituissero ai rappresentanti delle liste e dei partiti e ai consiglieri comunali di maggioranza nel loro ruolo prettamente politico. Tanta attenzione, addirittura, di Sindaco e assessori uniti, mi onora davvero, cari amministratori comunali, ma non mi farete, non ci farete distrarre dai veri problemi della città. Il ruolo dell’opposizione è proprio questo e anche voi dovreste sapere che non c’è prezzo o intimidazione per gli uomini liberi che vogliano esercitare la propria passione per la res publica”, conclude Spina.