Spina: “Lo stadio Ventura fa vergognare tutti in diretta tv”

«Ieri al Gustavo Ventura, durante la finale regionale di Prima Categoria che si disputava a Bisceglie in diretta tv, la partita è rimasta sospesa per molto tempo per l’incendio dell’erba secca, cresciuta a dismisura, innescato da un fumogeno». Parte così la nota del consigliere comunale di opposizione Francesco Spina in riferimento a quanto accaduto nel corso dell’incotro tra Ideale Bari e Triggiano.

«L’episodio, che sembrava una scena di un film comico – prosegue – ci fa preoccupare per lo stato di abbandono dello stadio e per la sua pericolosità. Lo stadio ha bisogno di verifiche statiche e, soprattutto, non ci può essere uno stadio in Italia che non abbia un contratto di manutenzione, di custodia, di safety e sicurezza durante gli eventi. Il Comune ha scelto di gestire direttamente lo stadio Ventura, ma lo fa senza spendere un euro, lasciando al degrado e al volontariato le operazioni di manutenzione e pulizia».

«Per l’anno prossimo, in previsione del campionato del Bisceglie calcio in serie D, lo stadio Ventura richiede interventi strutturali e manutentivi urgenti. Tutte le strutture comunali sono abbandonate da anni (piscina comunale, campi di via Ugo La Malfa, di Salnitro) e non si può pensare in una città di vivere senza sport (chiudendo le strutture) o peggio di autorizzare la fruizione in condizioni di insicurezza per gli atleti (come avviene per gli allenamenti presso il Paladolmen, chiuso da anni) e per gli spettatori. La città è nel degrado totale, con bagni pubblici chiusi nei giorni festivi e il cimitero comunale spesso interdetto alle famiglie dei defunti per la sua pericolosità. Purtroppo a pagarla – conclude il consigliere Spina – sono sempre i cittadini e le vittime innocenti di questa sciatteria amministrativa mai vista prima d’ora».