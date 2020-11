Spina: “Lavori ripascimento mia amministrazione resistono, quelli attuali non si vedono più”

“Pubblico le fotografie effettuate durante la mareggiata, delle due spiagge di ciottoli poste una accanto all’altra, subito dopo l’anfiteatro. Perché i lavori di ripascimento della spiaggia realizzata dalla mia amministrazione qualche anno fa, dopo tanto tempo, resistono alle correnti marine, mentre i ciottoli posti qualche mese fa dall’amministrazione Angarano (con le risorse ereditate dalla mia amministrazione) non si vedono più e sono stati portati via dal mare?”. A dichiararlo attraverso una nota è il consigliere comunale Francesco Spina. L’argomento in questione è legato al ripascimento dei ciottoli sul litorale di ponente fino al “Lido delle vergini”, come spiegato dal sindaco Angarano nel video dello scorso 20 ottobre (leggi qui).

“Stessi progetti, stesse risorse (trovate dalla mia amministrazione): unica differenza è che la seconda è stata realizzata dall’amministrazione Angarano, depositando i ciottoli sulla spiaggia, senza eliminare e macinare prima i pericolosi e inutili lastroni (come in passato abbiamo sempre fatto). Purtroppo l’avevamo previsto”. Spina conclude ponendo dei quesiti, “Come continueranno ora i lavori di consolidamento e ripascimento? Chi pagherà il milione di euro speso inutilmente per questi lavori con i ciottoli fantasma, che spariscono alla prima mareggiata?”.