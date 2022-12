Spina: “Lavori ospedale vittoria della città, contributo determinante esponenti mia coalizione”

“Esattamente sei mesi fa si paventava la chiusura del reparto di Ostetricia, più volte impedita dal sottoscritto durante gli anni scorsi di sindacatura. Di fronte all’inerzia di tutte le istituzioni comunali, sindaco assente, chiesi all’intera coalizione ‘Bisceglie Rinasce’ di intraprendere un’iniziativa forte cominciando dall’ascolto di alcuni operatori, che incontrammo in delegazione (Tonia Spina, Rocco Prete), con a capo l’unico consigliere regionale di Bisceglie Francesco La Notte. La nostra iniziativa diede avvio a una serie di confronti, anche consiliari, che portarono all’accelerazione dei lavori previsti e dei concorsi. Ora stanno terminando i lavori al reparto di Ostetricia che presto verrà inaugurato e, per l’ennesima volta, possiamo dire soddisfatti per la nostra città che è stato salvato in extremis dalla chiusura il reparto di Ostetricia biscegliese”. A parlare è il consigliere comunale Francesco Spina commentando le dichiarazioni del Sindaco Angarano sui lavori all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie (leggi qui).

“È una vittoria della città a cui chiaramente hanno contribuito in modo determinante gli esponenti della mia coalizione – continua – e soprattutto l’intervento importante e determinate del consigliere regionale Francesco La Notte, sollecitato a partecipare anche al consiglio comunale che fu immediatamente convocato dal Presidente Gianni Casella su nostra richiesta, alla presenza del direttore generale della Asl Bat e del direttore dell’ospedale di Bisceglie, che hanno dimostrato con i fatti di aver mantenuto quegli impegni presi in consiglio comunale, alla presenza anche degli altri consiglieri regionali del territorio”.

“Unica nota dolente – commento in chiusura – ci saremmo aspettati un ringraziamento o una menzione per il lavoro comune fatto per l’importante obiettivo politico di mantenere il reparto a Bisceglie. Invece, Angarano, purtroppo, salito sul treno dell’iniziativa intrapresa, ha dimenticato l’impegno della Regione e dei consiglieri di opposizione e del presidente del consiglio comunale Casella oltre che delle altre forze politiche che si sono impegnate. Non una menzione, non un ringraziamento. Lasciamo a lui il compito di giocare con la propaganda, salutiamo invece tutti insieme, uniti, una grande vittoria della città di Bisceglie”.