Spina: “La svolta Angarano-Silvestris ha nominato ausiliario del traffico l’assessore Innocenti”

“La svolta di Angarano-Silvestris, con atto monocratico sindacale, ha nominato ausiliario del traffico l’assessore al diritto e al benessere degli animali Innocenti, nipote del consigliere comunale Piero Innocenti, già delegato alla gestione delle coste biscegliesi”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Spina.

“Speriamo che anche gli altri ausiliari del traffico nominati dal sindaco facciano la stessa carriera. Si pubblica stralcio dell’atto monocratico di circa un anno e mezzo fa – continua Spina – quando Innocenti si dichiarò fuori dalla maggioranza e Angarano lo pregò con i suoi modi gentili e i suoi atti monocratici ‘concessori’ di rientrare. Era ancora in atto il tentativo di mantenere l’impegno ad assumere i 5000 posti di lavoro promessi: quelli al marito dell’assessore e al suo ex capo di Gabinetto erano stati dati, quello al nipote di Innocenti andò a buon fine come ausiliario del traffico?”.