Spina: “Isole ecologiche sequestrate, a Bisceglie crisi igienico-sanitaria”

«In queste ore la notizia del record negativo della differenziata (scesa sotto il 65%) e il sequestro penale delle due isole ecologiche della città (tenute aperte finora senza autorizzazioni sanitarie e solo grazie a un’ardita ordinanza sindacale) determinano una grave crisi igienico – sanitaria con la prospettiva (incubo) di non poter più portare rifiuti alle isole ecologiche e, quindi, la prospettiva di vedere cumuli di rifiuti non smaltiti per strada». È l’allarme lanciato dal consigliere d’opposizione Francesco Spina.

“L’amministrazione, tuttavia, tace e non chiarisce ancora le ragioni del sequestro penale e le conseguenze dello stesso sulla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, impegnata com’è in faccende non amministrative ma notoriamente personali. L’illegalità del servizio, la TARI alle stelle (tanti esercizi stanno chiudendo per le stangata comunali in materia di tari e tassa occupazione suolo pubblico), con l’ulteriore aumento che ci sarà anche in ragione dell’eco tassa (la percentuale della differenziata è ai minimi storici), la sporcizia, il degrado e la desolazione che si respira in città stanno rendendo ormai invivibile Bisceglie (Natale si avvicina senza neanche le tradizionali luminarie)”, si legge nel comunicato stampa.

“Ormai parlano i numeri e le inchieste in corso e i biscegliesi non possono più sopportare tanti disagi e umiliazioni”, conclude Spina.