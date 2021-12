Spina: “Irregolarità durante trattazione punto su realizzazione loculi, fatta denuncia”

“Questa mattina ho trasmesso via Pec alla presidenza del consiglio comunale e, per conoscenza, alla Prefettura, una formale denuncia e richiesta. Infatti, durante il consiglio comunale del 27 dicembre, precisamente durante la trattazione del punto relativo alla variante del piano regolatore per la realizzazione di 5000 loculi nella zona adiacente all’attuale cimitero comunale, le operazioni di voto sono state interrotte con l’abbandono dell’aula del Vice Presidente del consiglio, che presiedeva la seduta, senza che fossero chiuse le operazioni con la formale e obbligatoria verifica e dichiarazione del risultato della votazione”. A parlare è il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina.

“La consigliera Mazzilli, assente alla trattazione del punto – dichiara Spina – è entrata in aula subito dopo sostituendo alla presidenza della seduta il presidente Di Tullio, che aveva appena abbandonato l’aula, e aprendo il punto successivo previsto nell’ordine del giorno senza dichiarare la conclusione del punto precedente”.

“Le irregolarità palesi e l’interruzione delle operazioni di voto non hanno determinato e consentito la approvazione del punto relativo a tale variante al P.R.G., che doveva presupporre un conteggio dei voti a favore, degli astenuti e dei presenti in aula ai fini del mantenimento del numero legale e una dichiarazione del risultato di tali operazioni di voto”.

“Le circostanze testè riportate sono chiaramente verificabili dalla ripresa streaming della seduta. Come si potrà vedere dalle immagini non viene dato il risultato della votazione e non viene dichiarata l’approvazione del punto. Il presidente Di Tullio ha dichiarato solo che il “consigliere Lorusso è favorevole” e che “si astiene il presidente”. E altri consiglieri hanno votato? Erano presenti in aula? E se hanno votato, come hanno votato? Per l’incertezza sui numeri non è stata dichiarata l’approvazione della deliberazione? Come si può ascoltare e vedere – afferma il consigliere Spina – non viene richiesta e dichiarata neanche l’immediata esecutività nonostante l’emergenza cimiteriale nota a tutti, circostanza che dimostra il caos di quel momento”.

“Ho invitato, pertanto, a riproporre con urgenza il punto all’attenzione del Consiglio Comunale per l’esame e l’eventuale approvazione dello stesso attraverso una votazione che sia regolare e completa onde evitare possibili contenziosi protesi all’impugnazione degli aventi diritto della succitata deliberazione.”