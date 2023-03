Spina: “In questi cinque anni le scuole biscegliesi sono state abbandonate a se stesse”

“In questi cinque anni le scuole biscegliesi sono state abbandonate a se stesse. Le finte riunioni con i dirigenti scolastici di Angarano & Co. non hanno mai visto provvedimenti concreti e risposte coerenti con le esigenze impellenti della comunità scolastica”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Spina denunciando attraverso una nota il “degrado del plesso scolastico Cosmai”.

“L’incuria e il degrado di molti plessi scolastici hanno messo a repentaglio spesso l’incolumità di alunni e personale scolastico: termosifoni delle classi addirittura scoppiati, porte cadute sfiorando personale scolastico, operatori sprofondati in voragini apertesi nella pavimentazione delle scuole. Andare a scuola – continua – spesso senza avere aule riscaldate, è stata quasi un’impresa rischiosa per alunni, docenti e operatori scolastici. Occorre ora un’inversione di tendenza con un’amministrazione nuova che sappia dare risposte immediate e concrete, andando incontro alle esigenze della comunità scolastica con generosità e sincero spirito di ascolto. In passato, le precedenti amministrazioni, sono sempre intervenute immediatamente, risolvendo con spirito di concretezza i problemi anche più semplici della comunità scolastica. Quel percorso di dialogo costante – conclude Spina – tra istituzioni comunali e istituzioni scolastiche deve riprendere subito nell’interesse, soprattutto, di ragazzi e famiglie”.