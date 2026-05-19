Spina: “In consiglio comunale offesa memoria delle vittime innocenti Alicia Amoruso e Lino Pizzi”

“Il consiglio comunale di ieri è stata un’altra farsa che ha soltanto offeso nuovamente la memoria delle vittime innocenti Alicia Amoruso e Lino Pizzi”. Così comincia il comunicato del consigliere d’opposizione Francesco Spina, a margine del consiglio comunale monotematico sulla sicurezza svoltosi ieri.

“Sindaco e assessori non hanno chiesto scusa, per quella che è stata nella storia la prima morte di un cittadino biscegliese causata da un fatto comunale. Hanno semplicemente detto con arroganza che hanno amministrato bene in questi otto anni e che ora risolveranno le poche criticità che ci sono. Hanno detto che quello che è accaduto si supererà con il tempo perché sono cose che succedono. Discorsi cinici – basti pensare che nei giorni dei lutti cittadini pensavano a dividersi gli assessorati e a festeggiare la bandiera blu – senza cuore, che al ricordo della bambina morta, mi hanno impedito di parlare in certi momenti, per trattenere a stento le lacrime”, scrive Spina.

“Non hanno avuto una parola, non hanno mai nominato in tre ore di chiacchiere vuote i nomi di Alicia e Lino. Non hanno saputo dire perché non hanno neanche risposto alla mia interrogazione consiliare del 6 ottobre 2025 con cui chiedevo di potare e di intervenire sugli alberi della zona della scuola ‘Monterisi’ per prevenire il pericolo per la pubblica incolumità e perché nel bilancio approvato a gennaio 2026 hanno stanziato solo 120 mila euro per la manutenzione, quando le mie amministrazioni dieci anni fa stanziavano su quei capitoli di bilancio centinaia di migliaia di euro”, prosegue il consigliere.

“Non hanno votato alla fine alcun ordine del giorno. E non hanno aderito al mio invito di dimetterci tutti insieme per far insediare un commissario prefettizio, in grado di mettere in sicurezza la città, per evitare che continuino a fare danni con la loro incapacità e con il loro cinismo ai cittadini biscegliesi. Un consiglio vergognoso. Un brutto tentativo di mettere una ‘foglia di fico’ sulla situazione di diffusa illegalità amministrativa e sul degrado della città. In definitiva, per loro tutto va bene. E sono certi che con l’ennesimo corteo che stanno organizzando in questi giorni, la sicurezza della città non potrà che migliorare”, conclude Spina.